Севастополь, , 00:35 — REGNUM Сообщения о сигнале воздушной тревоги, якобы сработавшем в районе Казачьей бухты в Севастополе опроверг 21 августа губернатор города Михаил Развозжаев в своём телеграм-канале.

Залп ПВО Mil.ru

«Вижу, как некоторые паблики пишут, что в Казачке (Казачья бухта — ред.) сработал сигнал воздушной тревоги — звучит сирена. Это прозвучал в воинской части сигнал о режиме боевой готовности. Это «внутренний» сигнал. В случае реальной опасности будет включено городское оповещение по всем каналам информации!», — написал Развозжаев.

Губернатор Севастополя призвал всех сохранять спокойствие и пояснил, что в районе Казачьей бухты и в районе мыса Херсонес сработали системы противовоздушной обороны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Севастополя сообщил о попытке укрорейха нанести удары по объектам в районе Бельбека, но система ПВО перехватила цели.

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