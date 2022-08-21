Оттава, 22 августа, 2022, 00:20 — ИА Регнум. Два человека погибли, ещё десять пострадали в результате наезда автомобиля на группу людей в канадском Ванкувере. Об этом 21 августа сообщил телеканал CTV.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером 20 августа, автомобиль по неизвестной пока причине неожиданно съехал с шоссе и протаранил группу людей, праздновавших свадьбу.

В результате инцидента погибли два человека, ещё десять были госпитализированы. В полиции начали расследование по данному инциденту. Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов отказались от любых комментариев по данному инциденту как минимум до 22 августа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, согласно указанию председателя СК РФ Александра Бастрыкина, уголовное дело о ДТП в Ульяновской области, в результате которого погибли 16 человек, будут расследовать представители Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) России.