Боржоми, Грузия, 22 августа, 2022, 00:03 — ИА Регнум. В муниципалитете Боржоми (край Самцхе-Джавахети, Грузия) спасатели второй день не могут потушить лесной пожар. Об этом 21 августа сообщил журналистам Начальник пожарно-спасательного управления Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Давид Сухишвили.

Recenzent.org.ua Вид на город Боржоми

Он рассказал, что засушливая погода и сильный ветер осложняют тушение пожара. На борьбу с огнём привлекут три вертолёта, когда ветер ослабнет. Число спасателей увеличено.

«Мобилизовано до 250 пожарных. Кроме того, мы используем соответствующее оборудование на месте, работаем над тушением пожара», — сказал Сухишвили.

Стоит отметить, что Боржоми благодаря лесам и источникам минеральной воды является городом-курортом.