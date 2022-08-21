Берлин, , 23:53 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц хотел бы ещё раз получить мандат на управление страной. Об этом он сообщил 21 августа во время встречи с участниками дня открытых дверей федерального правительства ФРГ.

Олаф Шольц Casarosada.gob.ar

«Если бы я сейчас подсчитал — вступление в должность и сколько лет мне исполнится, если я буду работать ещё очень-очень долго, я думаю, что есть основания для скромности», — добавил Шольц.

Его также спросили, не нужно в Германии ли ввести ограничения на то, сколько один человек может занимать пост федерального канцлера. По мнению Шольца, это должны решать избиратели, а в введении ограничений он не видит необходимости.

Напомним, федеральный канцлер Германии избирается парламентом республики (бунденстагом) на четыре года. В конституции не предусмотрено ограничение количества сроков для этой должности. Шольц на этом посту находится в декабря 2021 года.

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