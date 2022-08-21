Донецк, 21 августа, 2022, 23:49 — ИА Регнум. В результате обстрелов Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ пострадали пять сотрудников МЧС. Об этом 21 августа говорится в сообщении ведомства.

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По последним данным, пожарно-спасательное подразделение было направлено в Центрально-Городской район города после получения сообщения о пожаре.

«По прибытии было установлено горение трёх гаражей и хозяйственной постройки в результате попадания взрывоопасного предмета, — говорится в сообщении. — Как только пожарные приступили к ликвидации возгорания, ВФУ нанесли повторный артудар».

Отмечается, что всего пострадали пять сотрудников МЧС ДНР.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадали 15 мирных жителей.