Анкара, 21 августа, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Многие граждане Грузии начали приезжать в Турцию для скупки продуктов и их перепродажи на родине. Об этом 21 августа сообщает турецкая газета Karar.

Kartinki569.ru Нескончаемая очередь

Как сообщил журналистам глава Торгово-промышленной палаты Турции Осман Акюрек, после падения курса турецкой лиры и укрепления грузинского лари, цены в странах могут отличаться вдвое. В результате в турецких сетевых магазинах выстраиваются очереди из грузинских граждан.

«Наибольшим спросом пользуются подсолнечное масло и сахарный песок, — сказал Осман Акюрек. — Это нас радует, так это покупают в нашей стране. Мы расцениваем это как экспорт».

Напомним, 16 августа министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили отметил, что курс лари в последние месяцы растёт благодаря росту потока туристов и объёму денежных переводов из-за границы. При этом рост потока туристов в Грузии во многом происходит за счёт гостей из России. Также РФ лидирует по объёму присланных в Грузию денежных переводов.