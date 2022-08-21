Москва, 21 августа, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Расследовать уголовное дело о ДТП в Ульяновской области, в результате которого погибли 16 человек, будут представители Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) России. Соответствующее указание дал председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Эмблема СК РФ

«Бастрыкин дал указание передать уголовное дело о ДТП в Ульяновской области… в ГСУ СК России», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа в Ульяновской области на участке трассы М-5 «Урал» столкнулись три транспортных средства — микроавтобус и два грузовика. По последним данным, в результате аварии погибли 16 человек.

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