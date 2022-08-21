Тбилиси, , 23:23 — REGNUM Специальная пенитенциарная служба минюста Грузии организует ферму по выращиванию средиземноморских улиток на территории тюрьмы № 10 в селе Ксани Мцхетского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Улитка

Сообщается, что на территории учреждения под ферму отведут 1 тыс. квадратных метров. Ухаживать за улитками будут заключённые. Отмечается, что это должно помочь их реабилитации и позволить зарабатывать деньги.

«Улиточная ферма создаётся по инициативе Центра профессионального обучения и переподготовки осужденных, Специальной пенитенциарной службы, посольства США и при поддержке Международного бюро по связям с антинаркотическими и правоохранительными органами», — говорится в сообщении.

Напомним, в январе 2022 года Грузия получила разрешение экспортировать улиток в страны Евросоюза. Подавляющие объёмы вин, аграрной продукции и минеральной воды республики продолжает поставлять в Россию.