Ульяновск, 21 августа, 2022, 23:21 — ИА Регнум. В Николаевском районе Ульяновской области, где в результате ДТП погибли 16 человек, ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера. Об этом говорится в сообщении администрации района.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«21 августа 2022 года состоялось заседание КЧС и ОПБ муниципального образования «Николаевский район», на котором принято решение о введении режима ЧС муниципального характера», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа в Николаевском районе Ульяновской области в результате ДТП погибли 16 человек.

Читайте также: В ДТП под Ульяновском погибли 14 граждан Киргизии