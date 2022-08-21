Тбилиси, 21 августа, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Оппозиционные партии Грузии обвиняют партию «Грузинская мечта» в связях с Россией уже десять лет, как только она стала правящей и формирует правительство. Об этом 21 августа заявил на брифинге спикер парламента республики Шалва Папуашвили.

Parliament.ge Шалва Папуашвили

«Кампания по связи грузинского правительства с Россией идет уже десять лет, десять лет никто не может привести аргументов, основанных на каких-либо вещественных доказательствах», — сказал спикер парламента.

По его мнению, все кто об этом заявлял и причастные к распространению этой «дезинформации», должны осознать, в чём они участвовали и отмежеваться от этого. Папуашвили назвал частью этой кампании обвинения в адрес властей из-за отказа вводить антироссийские санкции.

Глава парламента также назвал заявления о связях грузинских властей с РФ «фейком» и частью «гибридной войны», которую ведёт «радикальная оппозиция».

Стоит отметить, что партия «Единое национальное движение» после утраты большинства в парламенте Грузии в ходе выборов 2012 года остаётся крупнейшей оппозиционной партией в стране. «Националы» делают ставку на протесты и другую уличную деятельность. Они постоянно обвиняют правящую партию «Грузинская мечта» в «пророссийскости» и в уводе страны с пути евроинтеграции.