Вена, 21 августа, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен получил ссадины и лёгкое сотрясение мозга в результате несчастного случая в горах. Сообщение об этом было опубликовано 21 августа на его странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Австрия

Инцидент произошел в воскресенье 21 августа днём во время горного похода на Каунерграт. В связи с этим президент отменил встречи на форуме Альпбах в понедельник и во вторник.

«Он поскользнулся во время горного похода на Каунерграт, и сотрудники спецподразделения Cobra доставили его в ближайшую больницу. Федеральный президент получил ссадины и легкое сотрясение мозга и проведет ночь в больнице по совету лечащих врачей», — указано в сообщении.