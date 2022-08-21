Москва, , 22:40 — REGNUM Сирийские боевики угрожают не выпускать студентов из Идлибской зоны для возвращения в университеты. Об этом 21 августа заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров, передаёт ТАСС.

«В Центр по примирению враждующих сторон поступают обращения жителей Идлибской зоны деэскалации о том, что в преддверии начала нового учебного года боевики незаконных вооруженных формирований угрожают блокировать выезд студентов на территорию, подконтрольную властям Сирийской Арабской Республики», — заявил Егоров.

Егоров напомнил, что возможность перемещения гражданского населения через границы зоны деэскалации, в том числе с целью получения образования, является одним из пунктов Астанинских соглашений, подписанных командованием отрядов вооруженной сирийской оппозиции.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано два обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это произошло в провинции Алеппо и провинции Латакия.