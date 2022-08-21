Тбилиси, 21 августа, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии уже привыкли к тому, что осень в стране проходит «горячо». Об этом заявил журналистам глава МВД Вахтанг Гомелаури.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия. Протесты

Он прокомментировал заявления ряда оппозиционных лидеров, что они готовят серию протестных акций, а также акций гражданского неповиновения. Кроме того, были заявления, что протестующие готовы захватывать здания. Гомелаури заявил, что нарушения будут пресекать правоохранители.

«Мы не можем ограничить права участников акций, но будем действовать в соответствии с законом. Пинками, конечно, мы их не будем выкидывать, а культурно заберём, если придётся задерживать», — сказал глава МВД.

Напомним, самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» годами отдаёт предпочтение в политической борьбе уличным протестным акциям. Поводом для новой волны протестов стал отказ дать Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз. В грузинской оппозиции обвиняют в этом правительство республики и требуют его отставки.