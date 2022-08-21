Севастополь, , 22:29 — REGNUM Противовоздушная оборона Севастополя вечером 21 августа не позволила ВСУ обстрелять российскую территорию. Об этом губернатор города Михаил Развожаев.

Пуск ракеты средствами ПВО

«Традиционно вечером укрорейх пыжится нагнать панику на севастопольцев. Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку от Евпатории», — написал глава Севастополя.

Он призвал всех сохранять спокойствие. Также губернатор попросил не выкладывать в интернет ролики, на которых видно, как работают российские системы ПВО. По крайней мере, чтобы на кадрах не было привязки к местности.

Напомним, ранее в Крыму сообщили о работе ПВО в Севастополе, в возле Евпатории, мыса Тарханкут и Керчи. Накануне беспилотник был сбит над штабом Черноморского флота в Севастополе.

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