Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО против укрорейха
Севастополь, 21 августа, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Противовоздушная оборона Севастополя вечером 21 августа не позволила ВСУ обстрелять российскую территорию. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Традиционно вечером укрорейх пыжится нагнать панику на севастопольцев. Наши [подразделения] ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку от Евпатории», — написал глава Севастополя.
Он призвал всех сохранять спокойствие. Также губернатор попросил не выкладывать в интернет ролики, на которых видно, как работают российские системы ПВО. По крайней мере, чтобы на кадрах не было привязки к местности.
Напомним, ранее в Крыму сообщили о работе ПВО в Севастополе, возле Евпатории, мыса Тарханкут и Керчи. Накануне беспилотник был сбит над штабом Черноморского флота в Севастополе.