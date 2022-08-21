Москва, , 22:22 — REGNUM Власти Рязанской области приняли решение об эвакуации населенного пункта Голованово из-за высокой пожарной опасности, и это уже второй эвакуированный населенный пункт. Об этом 21 августа сообщил врио губернатора Павел Малков в своём Telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба.

Лесной пожар

«Подтверждаем, что есть высокая опасность для населенного пункта Ольгино, откуда произведена эвакуация жителей. Также достаточно высокая опасность для населенного пункта Голованово. Принято решение эвакуировать оттуда жителей», — заявил Голованов.

По его словам, для остальных населенных пунктов опасности нет.

«К сожалению, ночью не может работать авиация, поэтому, конечно, ситуация может и осложниться в случае ухудшения погодных условий и усиления ветра. Продолжаем работать, завтра будет произведено дополнительное усиление группировки, прибывает достаточно большое количество сил», — добавил Малков.

На месте продолжаются работы по тушению пожара. На оперативном совещании принято решение провести комплекс инженерных мероприятий по предупреждению распространения огня и ликвидации пожара.

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