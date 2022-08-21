Берлин, 21 августа, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Министр экономики Германии Роберт Хабек, представляющий партию «Зелёные», выступил против запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом он 21 августа сообщил собравшимся на день открытых дверей в правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток-2

«Я считаю, что краткосрочный выигрыш от запуска «Северного потока — 2» с этим газом и возможность лучше пережить зиму обернётся драматическим политическим провалом», — заявил Хабек.

По его мнению, запуск этого трубопровода означал бы, что Берлин пренебрёг ценностными установками и позицией к президенту России Владимиру Путину.

Напомним, ранее вице-спикер бундестага Германии Вольфганг Кубикки призвал власти запустить «Северный поток — 2» для спасения экономики страны. Он отметил, что без нужного объема газа в стране будут «серьёзные проблемы».