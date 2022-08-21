Донецк, , 22:08 — REGNUM Населенный пункт Березовое в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли боевики ВСУ. Об этом 21 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдаты ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:30 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Березовое: выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики киевского режима обстреляли Кировский район Донецка из артиллерии.