Москва, 21 августа, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Форумы «Армия-2022», проходившие с 19 по 21 августа, завершились в Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru «АРМИЯ-2022»

«Формат форума предусматривал выставочные экспозиции, демонстрационные и научно-деловые программы, а также культурно-художественные мероприятия», — говорится в сообщении.

Программы провели на территории парков «Патриот» в Цхинвале (Южная Осетия) и в Гудауте (Абхазия). На экспозициях была представлена военная техника и оружие.

Кроме того, что для посетителей устраивали конкурсы патриотической направленности, а также военно-спортивные игры. Работали военно-полевые кухни.

Стоит отметить, что, по данным Минобороны РФ, в подмосковной Кубинке форум «Армия-2022» посетили 1 903 536 человек.