Кемерово, 21 августа, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Заключенные следственного изолятора в Кемерове взяли в заложники нескольких сотрудников исправительного учреждения и требуют организовать им встречу с представителями регионального главка ФСИН и прокуратуры. Об этом сообщили 21 августа ТАСС в экстренных службах.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

«По предварительным данным, в заложниках у заключенных находятся трое работников СИЗО. Все произошло при проверке камер. Требуют прокуроров и руководство ФСИН», — сообщили агентству.

В региональном управлении ФСИН отметили, что двое сотрудников заблокированы заключенными в камере, ведутся переговоры. Инцидент произошёл в СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу. В следственный изолятор выехало руководство регионального главка Федеральной службы исполнения наказаний.

«При проведении режимных мероприятий обвиняемые, содержащиеся в одной из камер, заблокировали двух сотрудников учреждения. В настоящее время организованы переговоры, ситуация в учреждении контролируемая», — сказали в пресс-службе управления.

Следственный изолятор № 1 находится в Заводском районе Кемерова и является единственным СИЗО в областном центре. По официальным данным, учреждение рассчитано на более чем 700 заключенных.