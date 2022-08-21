Челябинск, , 21:56 — REGNUM В Челябинске двое детей выпали с балкона многоэтажного дома. Об этом пишут СМИ.

Окна дома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Инцидент произошёл ночью 21 августа. Пострадавшим три и пять лет. После падения с третьего этажа их госпитализировали.

В полиции подтвердили журналистам факт произошедшего. По предварительным данным, дети были дома одни. Сейчас с их законными представителями работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области с весны зафиксировано уже несколько подобных случаев. А только за июль в регионе погибли два ребёнка, выпавших из окон. Сотрудники полиции призывают взрослых следить за своими детьми и надёжно закрывать окна, чтобы избежать трагедий.