В Челябинске два ребёнка выпали с балкона многоэтажки
Челябинск, 21 августа, 2022, 21:56 — ИА Регнум. В Челябинске двое детей выпали с балкона многоэтажного дома. Об этом пишут СМИ.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Окна дома
Инцидент произошёл ночью 21 августа. Пострадавшим три и пять лет. После падения с третьего этажа их госпитализировали.
В полиции подтвердили журналистам факт произошедшего. По предварительным данным, дети были дома одни. Сейчас с их законными представителями работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.
Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области с весны зафиксировано уже несколько подобных случаев. А только за июль в регионе погибли два ребёнка, выпавших из окон. Сотрудники полиции призывают взрослых следить за своими детьми и надёжно закрывать окна, чтобы избежать трагедий.