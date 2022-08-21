Донецк, , 21:48 — REGNUM В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ пострадала пожилая женщина. Об этом 21 августа сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«При обстреле улицы Феликса Кона … ранена женщина 1939 года рождения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа в представительстве ДНР Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что боевики киевского режима выпустили по Киевскому району Донецка еще шесть снарядов.