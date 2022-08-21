Екатеринбург, 21 августа, 2022, 21:38 — ИА Регнум. В Свердловскую область возвращается аномально жаркая для августа погода. Такой прогноз дают синоптики.

Никита Устинов ИА REGNUM Жара

В Екатеринбурге в ближайшие дни столбик термометра будет подниматься выше +25 градусов. Это же касается Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Камышлова, Ивделя и других точек региона.

Как сообщало ИА REGNUM, уходящая неделя (15–21 августа) выдалась в Свердловской области прохладной. Местами прошли дожди.