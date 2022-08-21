Херсон, 21 августа, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Боевики ВСУ в течение 21 августа неоднократно пытались обстрелять город Новая Каховка. Об этом сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

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«Работала ПВО, штук 15, наверное. Но сбивали в небе. Над Днепром, за Днепром», — сообщил Леонтьев ТАСС.

По его словам, боевики пытались обстрелять в том числе и Каховскую ГЭС, но система ПВО хорошо сработала. Разрушений в районе не выявили.

Напомним, ранее правительство Херсонской области определило порядок определения бесхозных предприятий, брошенных бывшими владельцами, и передачи их в управление желающим бизнесменам.