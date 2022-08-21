Донецк, 21 августа, 2022, 21:37 — ИА Регнум. В результате обстрела города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ пострадали 15 мирных жителей. Об этом 21 августа сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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«ВФУ ранили 15 мирных жителей в Центрально-городском районе Горловки», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что боевики киевского режима обстреляли Горловку из артиллерии.

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