Москва, 30 августа, 2022, 05:45 — ИА Регнум. На территории бывшей УССР продолжается проведение специальной военной операции, нацеленной на защиту мирного населения от нацистского киевского режима, а также на денацификацию и демилитаризацию указанной территории.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

Военные, служащие на стороне нацистского киевского режима, регулярно ведут обстрелы освобождённых Россией территорий и проживающего на них мирного населения, а также намеренно бьют по Запорожской АЭС, не скрывая своих планов, в рамках которых планируется устроить провокацию, целью которой может стать техногенная катастрофа.

Российские представители неоднократно обращали внимание мировой общественности и правозащитников на провокации киевского нацистского режима, однако коллективный Запад по-прежнему старается не замечать действий киевских нацистов.

О том, как проходит специальная военная операция России, рассказывает ИА REGNUM.