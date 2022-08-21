Париж, 21 августа, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн в ходе опроса оказалась популярней президента страны Эммануэля Макрона на четыре процентных пункта. Результаты исследования 20 августа обнародовала газета Journal du Dimanche.

Elisabeth Borne Премьер-министр Франции Элизабет Борн

Сообщается, что 37% опрошенных сказали, что поддерживают Макрона. При этом рейтинг одобрения Борн составил 41%.

Исследование по заказу издания выполнил Французский институт общественного мнения (Ifop).

«Это неслыханно для переизбранного президента», — заявил глава отдела соцопросов Ifop Фредерик Даби.

Отмечается, что рейтинг Макрона продолжает падать, а популярность Борн — расти.

В опросе участвовали 1010 человек от 18 лет и старше. Они отвечали на вопросы в анкетах в режиме онлайн.