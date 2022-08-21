Магнитогорск, Челябинская область, 21 августа, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Двое жителей Магнитогорска Челябинской области отданы под суд за незаконный оборот алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Прилавок с алкоголем

Под следствием оказались граждане 1959-го и 1984 года рождения. Они продавали немаркированный товар на территории частного домовладения. В феврале у них изъяли 4200 бутылок спиртного. Также выяснилось, что задержанные ещё и незаконно использовали чужие товарные знаки.

В отношении граждан возбудили соответствующие уголовные дела. Материалы уже направлены в Ленинский районный суд.

Добавим, подсудимым грозит шесть лет колонии. Также их могут обязать уплатить штраф в размере до миллиона рублей.