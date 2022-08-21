Ульяновск, , 21:21 — REGNUM В Николаевском районе Ульяновской области в результате ДТП, по последним данным, погибли 14 граждан Киргизии и двое граждан России. Об этом 21 августа сообщили ТАСС в экстренных службах.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«Установлено, что среди погибших в ДТП 14 человек являются гражданами Киргизии», — сказал источник, добавив, что также погибли двое граждан России.

Ранее ряд СМИ сообщил, что число погибших в ДНР под Ульяновском увеличилось до 16 человек.

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