Луганск, , 21:06 — REGNUM Добровольно сдавших оружие солдат ВСУ посетили представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Дину Мытку и уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова, передает 21 августа РИА Новости.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это долгожданный визит представителя ООН на территорию Луганской Народной Республики. К нам прибыл Дину Мытку. Он встретился с военными [ВСУ], которые добровольно сдали оружие и находятся в настоящий момент на территории республики», — заявила Сердюкова.

До встречи Мытку пообщался с военнослужащими ЛНР, вернувшимися из плена, и, по словам Сердюковой, смог лично убедиться в разнице между условиями содержания на территории, подконтрольной Киеву, и в республике.

«Замечательно, что представитель организации лично увидел и из первых уст услышал рассказы наших военных, как с ними обращались, о тех зверствах, которые были в плену, убийствах, пытках, о нечеловеческих условиях содержания, об отсутствии медицинского обслуживания, о психологическом воздействии», — подчеркнула она.

В свою очередь, пленные ВСУ, по её словам, «кроме пожелания больше сигарет, не высказали ни одной просьбы».

Она уточнила, что в случае необходимости военнослужащим оказывается вся необходимая помощь, а условия содержания соответствуют всем нормам и стандартам.