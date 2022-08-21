Николаев, Украина, 21 августа, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Казачья добровольческая бригада «Дон» приступила к выполнению боевых задач в районе проведения специальной военной операции и уничтожила подразделения ВСУ. Об этом в своём телеграм-канале 21 августа написал командир казачьего отряда «Дон» имени Архистратига Михаила, верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов.

skwrz.ru Казачий отряд «Дон»

«На днях совместно с танковым подразделением совершили марш и вышли на установленный рубеж под Николаевом. В ходе выдвижения танковый десант был атакован противником. Подразделения бригады «Дон», развернувшись в боевой порядок, провели доразведку целей и перегруппировку своих артиллерийских подразделений, нанеся огневое поражение противнику», — сообщил он.

В результате подразделения ВСУ были уничтожены. Противник был отброшен на глубину до трёх километров. На позициях киевских боевиков было захвачено много трофеев.

ИА REGNUM напоминает, что ранее 200 казаков войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» начали боевое слаживание перед отправкой в Донбасс. Затем отряд «Дон» в составе добровольческой казачьей бригады отправится для выполнения боевых задач в зону проведения специальной военной операции.