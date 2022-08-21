Тбилиси, 21 августа, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Решение президента Грузии Саломе Зурабишвили вычеркнуть из списка кандидатов на пост главы Центризбиркома действующего председателя ЦИК Георгия Каландаришвили стало поощрением повестки «радикальной оппозиции». Об этом 21 августа заявил на брифинге спикер парламента республики Шалва Папуашвили.

Parliament.ge Шалва Папуашвили

«С одной стороны, поощрение данным решением радикальной оппозиции является неправильным. С другой стороны, вообще никто не предоставил никаких аргументов против квалификации, профессионализма и, в том числе, беспристрастности действующего председателя», — сказал Папуашвили.

Он отметил, что были только политические требования оппозиции. В результате решение Зурабишвили дискредитирует Каландаришвили и команду, с которой он работает. Папуашвили выразил сожаление по этому поводу.

Напомним, в Грузии председателя ЦИК избирают депутаты парламента из кандидатов, представленных президентом на основе заявок. Тот, кто получит 2/3 голосов, возглавляет Центризбирком на пять лет. Если такого количества никто не набирает, тогда комиссию на полгода возглавляет тот, кто набрал большинство голосов. Каландаришвили дважды избирался на полгода. На этом основании, что не избрали на пять лет, Зурабишвили решила не включать его в список кандидатов третий раз.