Тбилиси, , 20:46 — REGNUM Ряд прозападных неправительственных организаций (НПО), работающих в Грузии, в знак протеста приостановили своё участие в рабочих группах по реформам, образованным при парламенте республики. Об этом 21 августа сообщил на брифинге председатель парламента Шалва Папуашвили.

Грузия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Поводом для такого протеста стало то, что правящая партия «Грузинская мечта» не допустила к обсуждению реформ НПО «Справедливые выборы» (ISFED). Папуашвили называл реакцию неправительственных организаций «нездоровой солидарностью» и «чистым корпоративизмом».

Спикер парламента отметил, что ISFED не позволили участвовать в проведении реформ из-за политической предвзятости организации, которая должна быть беспристрастной. НПО была одним из организаторов протестной акции после отказа Евросовета дать Грузии статус кандидата в ЕС.

«24 июня, прошла акция, организованная в том числе «Справедливыми выборами», где ISFED и ещё несколько НПО выдвинули парламенту ультиматум, по которому парламент должен оправить в отставку правительство и избрать так называемое техническое правительство, в процессе формирования которого ISFED и другие НПО обладали бы правом вето», — сказал Папуашвили.

Он отметил, что ультиматум не получилось реализовать, так как он не нашёл общественной поддержки. Тем не менее, его до сих пор не отменили.

Напомним, в 2020 году ISFED во время параллельного подсчёта голосов на парламентских выборах в Грузии дали неверные данные, указав, что у «Мечты» было меньше голосов, чем сообщили в Центризбиркоме. Ошибку правозащитники признали только через семь недель, и всё это время у оппозиции был повод обвинять власти в фальсификации выборов.

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