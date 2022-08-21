Москва, , 20:41 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц подтвердили, что продолжат поддерживать режим Владимира Зеленского на территории бывшей УССР. Об этом говорится в коммюнике, распространённом канцелярией главы правительства Великобритании, передаёт 21 августа ТАСС.

Схватка России и Запада Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во время совместного телефонного разговора премьер-министр, президент Байден, президент Макрон и канцлер Шольц подчеркнули их непоколебимую приверженность поддержке [киевскому режиму]», — говорится в коммюнике.

«Они подчеркнули важность обеспечения безопасности ядерных объектов и приветствовали недавние переговоры по обеспечению поездки МАГАТЭ на Запорожскую станцию», — указано в сообщении.

Лидеры Великобритании, США, Франции и ФРГ также затронули тему Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана.

«Они также обсудили другие важные вопросы, представляющие совместный интерес, включая Иран и совместные усилия по недопущению ядерного распространения и обузданию дестабилизирующей активности Ирана в регионе», — указано в коммюнике.