Санкт-Петербург, 21 августа, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на своем поле в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл команду «Торпедо» (Москва). Встреча, прошедшая 21 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:0.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Иван Сергеев и Малком.

Отметим, что футболисты санкт-петербургского «Зенита» пока занимают первое место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Московское «Торпедо», набравшее один балл, находится на шестнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа футбольный клуб ЦСКА (Москва) на своем поле обыграл команду «Ахмат» (Грозный) в матче шестого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:2.