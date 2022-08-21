Донецк, 21 августа, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Пять военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли в ходе боев с представителями ВСУ за сутки. Об этом 21 августа говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Флаг ДНР

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«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость пять защитников ДНР погибли, девять получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что здание школы повреждено в городе в результате обстрела со стороны ВСУ.