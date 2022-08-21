Москва, , 20:05 — REGNUM Средний чек в кафе и ресторанах Санкт-Петербурга этим летом в сравнении с прошлогодним вырос на 42%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по приёму платежей через интернет ЮKassa.

В ресторане.1887

Согласно данным исследования, посетители пунктов общепита этим летом в северной столице в среднем оставляли по 2797 рублей за посещение. Больше было только в Москве и Подмосковье.

Далее по дороговизне услуг кафе и ресторанов идёт Красноярский край, где средний чек летом составил 2444 рублей. За ним следует Новосибирская область — 2009 рублей.

Больше всего за год выросли цены в кафе и ресторанах Нижегородской области — на 54%. Там средний чек составил 1624 рубля.

Сообщается, что исследование проводилось во всех регионах РФ с 1 июня по 15 августа.