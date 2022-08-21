Москва, , 19:57 — REGNUM Газовый кризис в Европе приносит колоссальные прибыли тем, кто продаёт американский газ европейским странам — их доход может достигать 200 млн долларов за одну поставку. Об этом сообщила швейцарская газета Blick, передаёт 21 августа ТАСС.

Швейцария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В Европе российского газа повсюду не хватает, и это вызывает рост цен до десятикратного масштаба. Однако в США природный газ остается дешёвым, и торговцы сырьевыми товарами извлекают колоссальные прибыли, продавая американский газ в Европе», — говорится в статье.

Как отмечает Blick, «в Северной Америке нефть и газ почти что текут рекой» в связи с применением метода гидроразрыва при добыче.

Таким образом, экспорт голубого топлива из США в Старый Свет отнюдь не является «альтруизмом», делают вывод авторы статьи, напоминая об огромной разнице в цене на газ на двух континентах.

«Американцы представили себя таким образом спасителями. Экспорт сжиженного газа в Европу, составлявший год назад лишь 20%, достиг сейчас 60%», — отмечает издание.

По данным «Блик», продавцы и энергетические компании получают до 200 млн долларов прибыли за каждую поставку американского природного газа в Европу.

«Гиганты энергетики, такие, как TotalEnergies во Франции и оптовые торговцы, такие, как Trafigura и Gunvor в Швейцарии, входят в число основных игроков покупки и продажи американского природного газа», — подчеркнули в газете.