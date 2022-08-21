Москва, 21 августа, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Газовый кризис в Европе приносит колоссальные прибыли тем, кто продаёт американский газ европейским странам — их доход может достигать 200 млн долларов за одну поставку. Об этом сообщила швейцарская газета Blick, передаёт 21 августа ТАСС.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

«В Европе российского газа повсюду не хватает, и это вызывает рост цен до десятикратного масштаба. Однако в США природный газ остается дешёвым, и торговцы сырьевыми товарами извлекают колоссальные прибыли, продавая американский газ в Европе», — говорится в статье.

Как отмечает Blick, «в Северной Америке нефть и газ почти что текут рекой» в связи с применением метода гидроразрыва при добыче.

Таким образом, экспорт голубого топлива из США в Старый Свет отнюдь не является «альтруизмом», делают вывод авторы статьи, напоминая об огромной разнице в цене на газ на двух континентах.

«Американцы представили себя таким образом спасителями. Экспорт сжиженного газа в Европу, составлявший год назад лишь 20%, достиг сейчас 60%», — отмечает издание.

По данным «Блик», продавцы и энергетические компании получают до 200 млн долларов прибыли за каждую поставку американского природного газа в Европу.

«Гиганты энергетики, такие, как TotalEnergies во Франции и оптовые торговцы, такие, как Trafigura и Gunvor в Швейцарии, входят в число основных игроков покупки и продажи американского природного газа», — подчеркнули в газете.