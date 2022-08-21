Донецк, 21 августа, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Боевики ВСУ выпустили более 200 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 21 августа сообщает Народная милиция ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 200 боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики киевского режима обстреляли районы восьми населённых пунктов республики. По последним данным, в результате обстрелов получили ранения 16 мирных жителей.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики киевского режима выпустили по Зайцево в ДНР еще 14 снарядов калибра 152 мм.