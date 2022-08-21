Берлин, 21 августа, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц считает себя богатым человеком. Об этом он сообщил 21 августа во время встречи с участниками дня открытых дверей федерального правительства ФРГ.

(сс) Michael Lucan Олаф Шольц

Желающие могут задавать вопросы членам правительства. Присутствовавший на мероприятии мальчик спросил у канцлера, богат ли он.

«Зная, сколько зарабатывают большинство граждан [Германии], можно ответить лишь «да», — сказал Шольц.

Ранее на этом же вечере девушка спросила, сколько раз в неделю канцлер моется в душе, учитывая последние рекомендации членов правительства. На это Шольц сказал, что принимает душ каждый день.