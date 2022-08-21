Санкт-Петербург, , 19:44 — REGNUM На 96-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Марина Адашевская, которая являлась одной из старейших актрис Большого драматического театра (БДТ) имени Г.А.Товстоногова. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба БДТ.

Траур Дарья Антонова © ИА REGNUM

«21 августа ушла из жизни … Марина Константиновна Адашевская, — говорится в сообщении. — … Марина Константиновна всегда была предана театру, ее искренне любил весь коллектив».

Причины смерти актрисы не называются.

Напомним, что Марина Адашевская родилась в Ленинграде (Санкт-Петербург) 4 мая 1927 года. Она играла в таких спектаклях, как «Кошки-мышки», «У нас на земле», «Снежок», «Слуга двух господ», «Синьор Марио пишет комедию», «Идиот» и др.