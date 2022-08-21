Москва, , 19:41 — REGNUM Покушение на политолога Дарью Дугину вызвало бурную реакцию в средств массовой информации Германии, где её отца, философа Александра Дугина охарактеризовали как правонационалистического идеолога и важного стратега президента России Владимира Путина. Об этом сообщает 21 августа ИА Красная Весна по итогам обзора вошедших в главный по Германии сюжет дня агрегатора новостей GoogleNews под названием «Смерть дочери сподвижника Путина».

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Так, в новостной передаче канала n-tv (Германия) репортёр канала в Москве, отвечая на вопрос о дочери «важного стратега Путина», подтвердил, что Александр Дугин действительно является «шеф-идеологом» российского президента.

«Да, это шеф-идеолог Путина. Можно так сказать», — указал телерепортер Райнер Мунц, также добавив, как «слышал от свидетелей, что Дугин собирался ехать в этом автомобиле, но в последнюю секунду передумал и его дочь поехала одна».

По его словам, в данный момент широко обсуждается контекст покушения, так как Дарья имела такую же политическую ориентацию, как и её отец.

«У неё были очень тесные связи с европейскими правыми, прежде всего во Франции, например», — сообщил репортер.

В свою очередь, журнал Der Spiegel (Германия) пишет об Александре Дугине как о «правонационалистическом идеологе». Издание описывает детали покушения и работы российского следствия, цитируя российские СМИ и социальные сети, однако даёт и свою оценку Дугину.

«Отец погибшей, радикальный автор Дугин, часто именуется средствами массовой информации и журналистами как наушник или как «мозг» российского президента Путина, а также как идейный вдохновитель специальной военной операции на [территории б. УССР]», — указывается в журнале.

Слова главы ДНР Дениса Пушилина, возлагающего ответственность за покушение на киевский режим, приводит как Der Spiegel, так и немецкая газета Die Zeit.

«Покушение привело русских националистов и пророссийские силы на [территории б. УССР] в ужас», — считает немецкое издание.

Правая политическая ориентация не только Александра Дугина, но и его погибшей дочери особо подчеркивается немецкой газетой Der Tagesspiegel.

«Отец погибшей ультранационалистической интеллигентки и публициста Дугиной, имеющий хорошие связи с неонацистами в Европе, часто называется как наушник и «мозг» российского президента Путина», — пишет газета.

В берлинской газете Berliner Zeitung прокомментировали происшествие риторическим вопросом «помощники Путина под прицелом?». В издании также дали характеристику отцу погибшей Дугиной как «правонационалистическому идеологу».