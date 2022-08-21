21 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Россия самим ходом событий будет вынуждена защитить своих граждан в Приднестровье, признать его государственность и обеспечить безопасность. Поскольку РФ не имеет общей границы с ПМР, эффективное выполнение этих задач возможно только при условии освобождения от нацистов граничащей с Приднестровьем Одесской области, самого города-героя и морских подступов к нему.

Александр Савельев, , 20:02 — REGNUM Прозападное руководство Молдавии, пришедшее к власти на стыке 2020–2021 годов, продолжает бездумно копировать антироссийскую политику своих покровителей. Зависимость республики от экспорта в Россию ее неконкурентоспособной на Западе сельскохозяйственной продукции и импорта в Молдавию природного газа из РФ остается на критически высоком уровне. Кишинев бесконечно требует от России скидок на природный газ и отсрочки его оплаты, но при этом называет Газпром ненадежным поставщиком. За последние полгода в Молдавии отменили официальный статус русского языка как языка межнационального общения, ввели запрет на георгиевскую ленту — символ Победы советского народа, в том числе народов Молдавской ССР, в Великой Отечественной войне. Остановлено авиасообщение, введены ограничения по межбанковским операциям. Бывшая советская республика превратилась в недружественное России государственное образование, слепо следующее в фарватере откровенно неумной самоубийственной политики Европы.

Флаг ПМР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В статье для американского издания «The National Interest» ее автор Роберт Инглиш остроумно и афористично подмечает сходство европейской политики с реакцией неумного человека, получившего уведомление об увольнении от своего сотрудника: «Погоди, ты не можешь уволиться, я первый хотел тебя уволить!». Именно в таком духе выдержаны призывы некоторых немецких политиков запустить газопровод «Северный поток — 2», чтобы удовлетворить свои срочные надобности, и затем закрыть его в одностороннем порядке, как только энергокризис в Европе будет преодолен. Высокомерная и наивная привычка воспринимать Россию исключительно как объект эксплуатации, не имеющий своих интересов, свойственна быстро деградирующему западному политикуму, последовательно ведущему свои страны к катастрофе. Но для Кишинева слепое следование западному примеру может закончиться утратой государственности, превращением в ненужный придаток Румынии и окончательной потерей значимых территорий — Приднестровья и Гагаузии.

После недавних массовых митингов в Гагаузской автономии против антироссийской политики официального Кишинева молдавские власти под видом учений направили в регион полицейские силы, включая легкобронированную технику. Эта акция устрашения собственного населения, озабоченного ухудшением условий жизни и последствиями русофобского курса Кишинева, не сможет привести к укреплению позиций Майи Санду, а только подогреет антиправительственные настроения.

Майя Санду European People's Party

Еще более острая ситуация складывается в непризнанной (пока) Россией Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Хотя в Тирасполе неоднократно и публично заявляли о нежелании быть втянутыми в конфликт России с неонацистским киевским режимом, хорошо известно, на чьей стороне находятся симпатии жителей непризнанного Приднестровья. ПМР находится в уязвимом геостратегическом положении: вытянутая вдоль левого берега Днестра территория имеет максимальную ширину около 40 километров. Зажатая границами между Молдавией и Украиной, пророссийская республика не имеет выхода к морю, что делает неизбежным ее компромиссы с ныне откровенно враждебными — бывшей УССР и Молдавией. Недалеко от села Колбасна и в считанных километрах от границы бывшей УССР на территории ПМР еще с советских времен находится крупнейший склад боеприпасов. Последствия одновременного подрыва находящихся там еще частично годных к боевому применению более чем 20 тыс. т боеприпасов часто приравнивают к ядерному взрыву мощностью 10 килотонн.

Около половины жителей ПМР имеют гражданство РФ, оперативная группа российских войск в Приднестровье, выполняющая миротворческие функции и задачи по охране складов, формируется в основном за счет местных граждан. Численность группировки составляет менее 2000 военнослужащих, на ее вооружении не состоят средства противоракетной и противовоздушной обороны. В условиях проведения специальной военной операции на территории бывшей УССР Приднестровье становится привлекательной целью как для официального Кишинева и стоящей за ним Румынии, так и для киевского режима Зеленского. Военно-политическая поддержка Запада на грани прямого вооруженного столкновения с РФ обеспечивает нынешним враждебным России режимам Румынии, бывшей УССР и Молдавии безусловную поддержку США и их союзников в случае попытки силового подавления пророссийских ПМР и Гагаузии. Даже в случае крайне негативных последствий таких действий, включая подрыв боеприпасов, Запад обвинит в этом Россию. Судьба ПМР, Молдавии, киевского режима и даже союзницы по НАТО — Румынии не волнует Запад в глобальной схватке за будущее мироустройство.

Многочисленные примеры перехода киевского режима к откровенно террористической тактике усиливают опасения именно такого развития событий, особенно в случае получения соответствующего приказа из Вашингтона. В этом случае Москва будет вынуждена, как дипломатически изящно выразился министр иностранных дел Сергей Лавров, радикально «расширить географию» СВО, защитить своих граждан, проживающих в Приднестровье, и военнослужащих, выполняющих там боевые задачи.

Российские миротоворцы в ПМР Mil.ru

Только нехватка сил и опасения адекватного военного ответа России удерживает сейчас Киев и Кишинев от нападения на ПМР, однако после неизбежного разгрома ВСУ в Донбассе и окончательного освобождения юго-востока бывшей УССР соблазн нанести контрудар именно в Приднестровье может оказаться непреодолимым для киевского режима. Трагические последствия этого шага совершенно не интересуют Зеленского, его кураторов и окружение — в условиях поражения на юго-востоке они будут вынуждены контратаковать для создания видимости военной мощи бывшей УССР, поддержания слабеющей лояльности населения и недопущения очередного государственного переворота.

Россия самим ходом событий будет вынуждена защитить своих граждан в Приднестровье, признать его государственность и обеспечить безопасность. Поскольку РФ не имеет общей границы с ПМР, эффективное выполнение этих задач возможно только при условии освобождения от нацистов граничащей с Приднестровьем Одесской области, самого города-героя и морских подступов к нему. Такое развитие событий, несмотря на всю катастрофичность сценария, неизбежно приведет к распаду укробандеровской государственности и ускорит проведение дальнейшей денацификации бывшей УССР.