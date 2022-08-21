Горловка, ДНР, 21 августа, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Здание школы повреждено в городе Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом 21 августа сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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По его данным, инцидент произошел на проспекте Победы, 61.

«В результате обстрела центра Горловки со стороны террористов преступного киевского режима повреждена школа № 8… — написал он. — Около школы оборвана троллейбусная растяжка».

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики киевского режима вновь обстреляли Зайцево и Горловку.