Берлин, , 19:05 — REGNUM Германия поставляет киевскому режиму «очень-очень много вооружения» для противодействия России в проведении спецоперации по денацификации [бывшей УССР]. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц 21 августа во время дня открытых дверей федерального правительства.

Олаф Шольц Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Мы сейчас делаем это регулярно, — заявил Шольц. — Это очень эффективное вооружение».

Он добавил, что Германия будет помогать бандеровцам столько, сколько потребуется, но Берлин продолжает считать, что в первую очередь действия не должны приводить к эскалации конфликта. Канцлер напомнил о переданных Киеву зенитных танках Gepard, а также сообщил, что запланированы поставки артиллерийского радара Cobra и системы ПВО Iris-T.

Напомним, ранее в газете Welt сообщили о жалобах дипломатов, представляющих киевский режим, что Германия якобы перестала поставлять дополнительное вооружение, несмотря на постоянные просьбы.