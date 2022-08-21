Москва, , 19:02 — REGNUM Министр финансов Германии Кристиан Линднер планирует посетить Украину в конце лета или осенью. Об этом он заявил в интервью ARD, отвечая на вопрос о дате своей поездки в Киев, передаёт 21 августа ТАСС.

Германия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В конце лета или осенью. Я обсуждаю это с моим [киевским] коллегой», — заявил Линднер.

Ранее советник Владимира Зеленского, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявлял о том, что для восстановления подконтрольных территорий Киеву потребуется до 100 млрд долларов ежегодно.