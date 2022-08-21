Москва, 21 августа, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки повторяют на территории б. УССР те же ошибки, что и в Афганистане, вливая миллиарды долларов, чтобы удовлетворить оборонительные потребности. Об этом написал журналист Эдгардо Пинелл в своей статье для издания El Debate.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и США

«Как и в Афганистане, Соединённые Штаты вливают миллиарды долларов в поддержку союзника. Но, учитывая исход Кабула, могут ли деньги, предназначенные для Киева, оказаться бесполезными», — указывает Пинелл.

Он отметил, что США потратили по меньшей мере 134 млрд долларов на поддержку правительства Афганистана, при этом в отчёте за 2020 год, который подготовило Специальное управление генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), говорится, что порядка 19 млрд долларов из 63 млрд долларов были утрачены из-за коррупции и злоупотреблений.

О том, что направляемые США средства Киеву могут быть расхищены, заявлял ранее и американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц.