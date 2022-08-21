Москва, 21 августа, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл выразил соболезнования философу и общественному деятелю Александру Дугину в связи с гибелью его дочери Дарьи Дугиной. Текст обращения был обнародован 21 августа на сайте РПЦ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«Дарья Александровна была известна в России и за её пределами как активный общественный деятель, яркий журналист, талантливый научный исследователь», — говорится в тексте.

Патриарх добавил, что девушка была продолжателем дела своего отца и успела добиться успехов и признания уже в таком юном возрасте. Он отметил, что глубоко скорбит, узнав о трагической смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Подмосковье, на Можайском шоссе, взорвался джип, за рулём которого находилась Дарья Дугина. По предварительным данным, в машине сработало взрывное устройство. Публицист и общественный деятель Александр Проханов заявил о подозрениях, что это была попытка убить отца девушки.